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Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Ekenler Beton Sivasspor, 1. Lig 6. haftada deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde başladı. Antrenmanda pas, taktik ve çift kale maç yapıldı; hazırlıklar yarın devam edecek. Maç 6 Eylül Pazar saat 20.00'de ADO Antalya Stadyumu'nda.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Ekenler Beton Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunlarının ardından taktiksel çift kale maç yaptı.

Sivasspor maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ekenler Beton Sivasspor ile Antalyaspor, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de ADO Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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