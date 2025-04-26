Sivasspor-Antalyaspor Maçında VAR Koltuğunda İspanyol Hakem

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Sivasspor- Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor, bugün saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yunus Dursun olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oturacak. AVAR olarak ise Bersan Duran eşlik edecek. - SİVAS