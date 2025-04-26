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Rüşvet anı kamerada

Sivasspor-Antalyaspor Maçında VAR Koltuğunda İspanyol Hakem

Sivasspor-Antalyaspor Maçında VAR Koltuğunda İspanyol Hakem
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor'un bugün oynanacak karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Sivasspor- Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor, bugün saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yunus Dursun olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oturacak. AVAR olarak ise Bersan Duran eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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