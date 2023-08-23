Sivasspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular açma-germe ve dar alanda pas çalışması yaptı. Kırmızı beyazlı ekip daha sonra ise kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maça yer verildi.

Sivasspor ile Antalyaspor 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.