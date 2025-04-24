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Sivasspor Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Sivasspor Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
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Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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