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Sivasspor, Antalyaspor ile Karşılaşıyor

Sivasspor, Antalyaspor ile Karşılaşıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Onvo Antalyaspor ile mücadele edecek. Maç, 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Sivas ekibi, sakat oyuncularıyla mücadele edecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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