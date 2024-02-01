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Sivasspor, Ankaragücü maçı için Ankara'ya ulaştı

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sivasspor kafilesi Ankara'ya ulaştı. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da kafilede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Ankara'ya ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle birlikte hızlı trenle Ankara'ya gitti. Kafilede Sivasspor Kulübü Başkan Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

MKE Ankaragücü ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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