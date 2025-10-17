Sivasspor, Ankara Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı için antrenman yaparak hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda ısınma, pas çalışmaları ve top koruma egzersizleri yapıldı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını tamamlayacak.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve top koruma egzersizleri yapan kırmızı-beyazlılar, antrenmanı dar alan oyunuyla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Ankara Keçiörengücü ile Sivasspor, 19 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS
