Sivasspor Amed Sportif Faaliyetler Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor Amed Sportif Faaliyetler Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak Diyarbakır'a gitti.

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Diyarbakır'a giderek kampa girecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Büyük sürpriz! Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe'ye değil

Büyük sürpriz! Resmi imzayı atıyor ancak Fenerbahçe'ye değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak'taki su krizinde suç kimin? Maden firması ve belediye topu birbirine atıyor

Günde sadece 6 saat su verilen kentte herkes topu birbirine atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.