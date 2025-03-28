Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS