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Sivasspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda ekip, oyun ve dayanıklılık taktikleri üzerinde yoğunlaşıyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, oyun, dayanıklılık çalışması ve yarı saha maç yaptı.

Ligde dün oynanan Atakaş Hatayspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular, yenileme çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarınki antrenmanla 25 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Bülent Uygun Sivasspor Antrenman Futbol Yaşam Spor

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