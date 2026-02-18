Haberler

Sivasspor, ligde yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda mücadele edecek. Maç saat 13.30'da başlayacak ve Sivasspor, Uğur Çiftçi'nin yokluğunda mücadele edecek.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Sivasspor'da tedavisine devam edilen Uğur Çiftçi, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya giden Sivas temsilcisi, sezonda 7 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

Adana Demirspor, puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com
