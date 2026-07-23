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Sivasspor ve Pendikspor Hazırlık Maçında 0-0 Berabere Kaldı

Sivasspor ve Pendikspor Hazırlık Maçında 0-0 Berabere Kaldı
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Sivasspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, aynı merkezde kamp yapan Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. İki takım da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1'İNCİ Lig ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden 1'inci Lig takımlarından Sivasspor ile yine aynı merkezde kamp yapan Pendikspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada gol sesi çıkmazken, taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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