Judocular balkan şampiyonasına hazır

Sivaslı judocular Belinay Kavak, Yusuf Emir Yanık ve Yiğitalp Çakır, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Sivaslı judocular, 5-7 Haziran tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Minikler Avrupa Balkan Judo Şampiyonası'nda milli forma ile tatamiye çıkacak.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında Sivaslı judocular da yer alıyor. Şampiyonada 57 kiloda Belinay Kavak, 55 kiloda Yusuf Emir Yanık ve 73 kiloda Yiğitalp Çakır madalya mücadelesi verecek.

Sivas Judo Antrenörü Fatih Akşin ise, Kuzey Makedonya'ya hareket edeceklerini belirterek, sporcuların uzun süredir bu organizasyona hazırlandığını söyledi. Akşin, "Minikler Balkan Şampiyonası için Kuzey Makedonya'ya gidiyoruz. Sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
