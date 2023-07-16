Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na yapılan '15 Temmuz Şehitleri Anma Tırmanışı' gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği ve Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü sporcuları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Yıldız Dağı zirvesindeki bayrak yenilendi ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Sivaslı Dağcılardan Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı

SİVAS - Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na"15 Temmuz Şehitleri Anma Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği tarafından desteklenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma - Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı' gerçekleştirildi. Yüksekliği 2 bin 535 metre olan Yıldız dağına, Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliğine bağlı Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü Kulübü sporcuları tırmandı.

"Canlarını vatan millet için veren aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz"

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle yapılan faaliyet hakkında bilgi veren İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir "Türkiye Dağcılık Federasyonu yıllık planlı faaliyetlerinden olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma faaliyetimizi bu yılda Yıldız Dağında icra ettik. Lanetle andığımız kalkışma hareketinde canlarını vatan, millet için veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun" diye konuştu.

Yıldız Dağı zirvesinde ki gönderde yıpranan bayrağı yenileyen dağcılar daha sonra şehitlerin ruhları için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından inişe geçerek faaliyetlerini sona erdirdiler.