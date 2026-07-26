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Sivaslı atletlerden uluslararası başarı

Sivaslı atletlerden uluslararası başarı
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Sivas SEM sporcuları, uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle Sivas’ın gururu oldu.

Sivas SEM sporcuları, uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle Sivas'ın gururu oldu. Romanya ve İtalya'da düzenlenen organizasyonlarda mücadele eden sporcular, önemli başarılara imza attı.

Romanya'nın Craiova kentinde gerçekleştirilen U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Sivaslı sporcu Muhammed Arda Kıratik, 1500 metre yarışını beşinci sırada tamamlayarak başarılı bir performans sergiledi.

Bir diğer başarı ise İtalya'nın Rieti kentinde 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan geldi. Sivas SEM sporcusu Emir Yılmaz, yüksek atlama branşında 2,01 metrelik derecesiyle finale yükselme başarısı göstererek Avrupa'nın en iyi sporcuları arasına adını yazdırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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