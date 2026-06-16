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Sivas TSO'dan Sivasspor'a yardım ve sponsorluk açıklaması

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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivasspor'a yapılan desteklerin meclis üyeleri ve iş insanlarının şahsi ve gönüllü katkılarıyla gerçekleştirildiğini, oda bütçesinden nakdi yardım yapılamayacağını açıkladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas spor'a sağlanan desteklerin bugüne kadar meclis üyeleri ve iş insanlarının tamamen şahsi ve gönüllü katkılarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, kurumlarının kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğu, mevcut mevzuat gereği odanın bütçesinden spor kulüplerine nakdi yardım veya sponsorluk desteği verilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Sivasspor'a sağlanan desteklerin bugüne kadar meclis üyeleri ve iş insanlarının tamamen şahsi ve gönüllü katkılarıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, Sivasspor Divan Kurulu'nun odamızla herhangi bir istişare veya görüş alışverişinde bulunmadığını da belirtmek isteriz. TSO, Sivas'ın en güçlü çatı kuruluşu olarak her zaman sorumluluk almaktan kaçınmamış, şehrimizin ve kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu her kritik süreçte tüm üyeleriyle seferber olmuş, gerçekleştirdiği kampanyalarla Sivasspor'a yüksek miktarlarda maddi ve manevi destek sağlamıştır. Geçmişten bugüne Sivasspor'un yönetim kademelerinde görev yapan pek çok değerli isim, aynı zamanda odamızın üyesidir. Bu nedenle Sivasspor ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası arasında sadece kurumsal değil, güçlü bir gönül bağı da vardır. Sivasspor'u şehrimizin ortak değeri olarak görüyor, imkanlarımız ve yasal çerçeve içerisinde her zaman kulübümüzün ve camiamızın yanında yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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