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Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonu, Sivas'ta devam ediyor

Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonu, Sivas'ta devam ediyor
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Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Güreş Yeşilay Türkiye Şampiyonası, Taha Akgül Spor Salonu'nda 500 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Genç güreşçiler Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele ediyor.

Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Güreş Yeşilay Türkiye Şampiyonası, devam ediyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda mindere çıkan genç güreşçiler, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet programında yer alan Yıldızlar Güreş Yeşilay Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta tüm heyecanıyla sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç güreşçileri bir araya getirdi.

18 Haziran'da başlayan şampiyonaya yaklaşık 500 sporcu katılıyor. Farklı sıklet ve kategorilerde mindere çıkan sporcular, derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek organizasyonun hayırlı olmasını temenni etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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