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Sivas'ta off-road yarışları yapıldı

Sivas'ta off-road yarışları yapıldı
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Sivas Belediyesi'nin düzenlediği off-road yarışlarına 40 ilden 95 sporcu katıldı. Parkurda zorlanan araçlar çamura saplanırken, bir araç takla attı ancak yaralanma olmadı.

Sivas Belediyesi tarafından off-road yarışları düzenlendi.

Paşabahçe Mesire Alanı yanında oluşturulan parkurdaki yarışlara 40 ilden 50 kulüp ve 95 sporcu katıldı.

Yarışmacıların parkurda zorlandıkları ve bazı araçların arızalandığı görüldü. Çamura saplanan araçlar, kepçe ve çekicilerle kurtarıldı.

Yarışmada, 4x4 Off-Road Kulübü'nün sporcuları Osman Balcı ve Zafer Taştekin'in aracı takla attı. İş makinesi yardımıyla kurtarılan araçtaki Balcı ve Taştekin, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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