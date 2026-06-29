Sivas'ın ev sahipliğinde başlayan Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası'nda 40 ilden yaklaşık 2 bin sporcu madalya mücadelesi verirken organizasyon merhum antrenör Mücahit Yancı'nın anısını yaşatıyor.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 2024 yılında şampiyona sonrası dönüş yolunda hayatını kaybeden Mücahit Yancı adına düzenlenen Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası Sivas'ta başladı. Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen heyecan dolu şampiyonaya 40 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış törenine katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi. Şimşek, "Önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Taekwondo Federasyonumuzun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası, 40 ilimizden yaklaşık 2 bin 250 sporcu, antrenör, idareci ve sporcu velisinin katılımıyla ilimizde gerçekleştirilecektir. Bu önemli organizasyonun ilimizde düzenleniyor olması, Sivas'ın spor altyapısına ve organizasyon kabiliyetine duyulan güvenin en güzel göstergelerinden biridir. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, centilmenliğin ve dostluğun ön planda olduğu güzel bir organizasyon geçirmelerini temenni ediyorum. En büyük arzumuz; çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması, milli ve manevi değerlerine bağlı, sağlıklı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesidir. Belki de bugün spor okullarımızda ilk adımlarını atan çocuklarımız arasından geleceğin milli sporcuları, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Bu nedenle tüm ailelerimize seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı sporla buluşturalım. Onların yeteneklerini keşfetmelerine, hayallerine ulaşmalarına hep birlikte destek olalım" dedi.

Şampiyona 1 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı