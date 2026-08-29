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Sivas Kriket Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Sivas Kriket Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor
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Sivas, Kriket Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları’na ev sahipliği yapıyor.

Sivas, Kriket Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor. 12 takımın katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, Türkiye derecesi elde edebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Kriket Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 12 takımın mücadele ettiği şampiyonanın final müsabakaları, 4 Eylül Spor Vadisi Futbol Sahaları ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sahalarında gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada mücadele eden sporcular, dereceye girerek sezonu başarıyla tamamlamak için sahada tüm hünerlerini sergiliyor. Karşılaşmalarda yaşanan mücadele ve rekabet, kriket tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyona, 1 Eylül'de oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. Şampiyonanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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