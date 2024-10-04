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Sivas'ta Kadınlar Golbol Turnuvası: Eskişehir Birinci Oldu

Sivas'ta Kadınlar Golbol Turnuvası: Eskişehir Birinci Oldu
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Sivas'ta düzenlenen kadınlar golbol turnuvasında Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü birinci olarak kupa kazandı. Çankaya Belediyesi ikinci, Isparta ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Sivas'ta düzenlenen kadınlar golbol turnuvasında Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü birinci oldu.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü birinci, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdür Vekili Emrah Yıldırım, Görme Engelliler Federasyonu Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu ve Sivas Belediye Başkan Yardımcımız Ramazan Baker tarafından verildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Çankaya Belediyesi Eskişehir Turnuva 3-sayfa Isparta sivas Spor

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