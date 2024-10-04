Sivas'ta Kadınlar Golbol Turnuvası: Eskişehir Birinci Oldu

Sivas'ta düzenlenen kadınlar golbol turnuvasında Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü birinci oldu.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü birinci, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdür Vekili Emrah Yıldırım, Görme Engelliler Federasyonu Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu ve Sivas Belediye Başkan Yardımcımız Ramazan Baker tarafından verildi.