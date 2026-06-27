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İşitme engelli spora erasmus desteği

İşitme engelli spora erasmus desteği
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Sivas'ta düzenlediği Erasmus eğitim seminerinde 'Eşit Oyun, Eşit Ses' projesiyle işitme engelli bireylerin spora erişimini artırmayı hedefledi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Erasmus eğitim seminerinde, "Eşit Oyun, Eşit Ses" projesi kapsamında işitme engelli bireylerin spora erişimini artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Sivas'ta erasmus programı ve eğitim semineri düzenlendi.

Sıcak Çermik Kaplıcasında bir otelde gerçekleştirilen toplantıya İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, şube müdürlerinden Ufuk Demir, İşitme Engelliler Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Epik, Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, İl Dernekler Müdürü Ahmet Başkal ile kulüp temsilcileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, sezonun başarıyla tamamlanmasına katkı sunan herkese teşekkür etti. Gözel, "Projemizin son eğitim faaliyetini de memleketim olan Sivas'ta yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Tarihi ve kültürel zenginliği ile ülkemizin önemli şehirlerinden olan Sivas'ın bu anlamlı programa ev sahipliği yapması bizler için ayrıca gurur vericidir. "Eşit oyun, eşit ses" projesiyle hedefimiz işitme engelli bireylerin spor ortamlarında daha görünür ve daha aktif, daha güçlü şekilde yer alması ve iletişimde karşılaşılan engelleri en aza indirmektir. Sporun herkes için eşit fırsatlar sunması gerektiğine inanıyor, bu doğrultuda kapsayıcı erişilebilir ve sürdürülebilir bir spor kültürünün gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu proje sayesinde gerçekleştirdiğimiz eğitimler sayesinde katılımcılarımızın bilgi ve farkındalıklarını artırırken, kurumlarımız ve paydaşlarımız arasında iş birliğini de güçlendirdik. İnanıyorum ki burada edindiğimiz kazanımlar bundan sonraki süreçte de yeni çalışmalara ilham olacak ve daha fazla işitme engelleri bireyleri spora erişimine katkı sağlayacaktır. Projemizin hayata geçmesinde emeği bulunan tüm proje ortaklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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