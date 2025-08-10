Sivas'ta Gençler-Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gençler-Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Gençler-Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Sivas'ın ev sahipliğinde tüm hızıyla sürüyor. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya 30 ilden 400 sporcu ve 64 kulüp katılım sağlıyor. Şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Şampiyona bugün akşam yapılacak final atışlarının ardından sona erecek.

"Başarılar diliyoruz"

Şampiyona ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Geleneksel Türk Okçuluğu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, Sivas'ın önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını söyledi. Selvi, "7 bölgede yapmış olduğumuz yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcularımız şuan da Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonaya katılmaya hak kazandılar. Buradan çıkacak olan sporcularımız milli takım kampına katılmaya hak kazanacaklar. Bizde Sivas olarak birçok müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu sene Sivas'ta ikincisini düzenliyoruz. Biz Geleneksel Türk Okçuluğu olarak biz bir spor icra ediyoruz. Köklerimizden geleceğe sloganıyla bir kültürü de icra etmiş oluyoruz. Biz küçük sporcularımızı aldığımızda önce okçuluğun önemini bilimsel olarak anlatarak daha sonra ok atmalarını sağlıyoruz. İlimize gelen tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Şampiyonaya destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. İlimizin sporuna katkı sunuyoruz" diye konuştu. - SİVAS