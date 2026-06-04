Sivas'ta basketbol rüzgârı esti

Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler B Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Basketbol İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler B Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, genç sporcular il birinciliği için parkede mücadele etti. 3 gün süren müsabakalarda takımlar, başarılı sonuçlar elde edebilmek adına kıyasıya rekabet sergiledi. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları okul idarecileri tarafından takdim edildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise, organizasyona katılan tüm takımları tebrik etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı