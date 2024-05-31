Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası, 400 sporcunun katılımı ile başladı. Şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası, 400 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 32 ilden, 400 sporcu katılım sağlıyor. Yaş Grupları 2. Etap büyükler, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorisinde, 1. Etap ise büyükler ve gençler kategorisinde yapılıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur Özçelik'in katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış seremonisinde konuşma yapan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur Özçelik katılımcılara başarılar diledi.

Heyecan dolu şampiyona 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Taha Akgül Türkiye Sivas Spor Spor Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title