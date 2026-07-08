Sivas'ta kulaçlar madalya için açıldı

Sivas'ta düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakalarında 510 sporcu madalya için havuza indi. 4 gün süren organizasyonda genç yüzücüler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele sergiledi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakaları tamamlandı.

2025-2026 Spor Faaliyetleri Programı kapsamında Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona 21 ilden 45 kulüp ve 510 sporcu katıldı. 4 gün boyunca devam eden müsabakalarda genç yüzücüler derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcuların sergilediği performanslar izleyicilerden de büyük beğeni topladı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalyaları, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Sivas Gençlik ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir ile Sicil, Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım tarafından takdim edildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise organizasyona katılan tüm sporcuları kutlayarak, "Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, dereceye giren takımları ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı