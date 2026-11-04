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Sivas'ta 3 altın madalyalı halterci Eliş ile dünya ikincisi Sarıçiçek karşılandı

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Sivas'ta 3 altın madalyalı halterci Eliş ile dünya ikincisi Sarıçiçek karşılandı Haber Videosunu İzle
Sivas'ta 3 altın madalyalı halterci Eliş ile dünya ikincisi Sarıçiçek karşılandı
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Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli halterci Mustafa Eliş ile güreşte dünya ikincisi olan Yüksel Sarıçiçek, Sivas'a geldi. Sporcular, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde çiçekler ve halaylarla karşılandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli halterci Mustafa Eliş ile güreşte dünya ikincisi olan Yüksel Sarıçiçek, Sivas'a geldi. Sporcular, kent girişinde düzenlenen törenle çiçekler ve halaylar eşliğinde karşılandı.

Sivas'ın yetiştirdiği başarılı sporcuların elde ettikleri uluslararası dereceler kentte büyük sevinç yaşattı. Dünya ikincisi Mustafa Eliş ve Avrupa şampiyonu Yüksel Sarıçiçek için Bölge Trafik Müdürlüğü önünde karşılama programı düzenlendi. Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden milli halterci Mustafa Eliş, koparmada 126 kilo, silkmede 156 kilo ve toplamda 282 kilo kaldırarak 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Güreşte dünya ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza atan Yüksel Sarıçiçek de Sivas'ta coşkuyla karşılandı. Sporcular, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde çiçeklerle karşılanırken, düzenlenen törende halaylar çekildi ve başarılı isimler tebrik edildi.

Karşılama programına Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Şahin Ertem: "Gururluyuz"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, sporcularla gurur duyduklarını ifade ederek, "Yüksel son şampiyonada ülkemize tek madalya kazandıran sporcumuz. Yüksel Sarıçiçek, dünya ikincisi sporcumuz, Sivaslı sporcumuz. Bizim sporcu eğitim merkezinde yetişen bir sporcumuz, aslen Zara'lı. Sol tarafımda da Mustafa var. Mustafa Eliş de U23'te halterde Avrupa şampiyonu oldu. Son yıllarda valimizin, AK Parti grup başkanımızın, milletvekillerimizin sizlerin desteğiyle hem tesisleşmede, hem de başarıda son derece ivme yükselttik. Sporcularımıza İstiklal Marşımızı okuttukları için minnettarız. Yüksel'e ve Mustafa'ya da bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.

Yüksel Sarıçiçek: "İlerleyen yıllarda altın madalyayla döneceğime inanıyorum"

Güreşte dünya ikinciliği elde eden Yüksel Sarıçiçek, Türkiye'ye madalyayla döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu güzel karşılamadan dolayı herkese çok teşekkür ederim. Büyükler Dünya Şampiyonası'na ilk defa katıldım. İkincilik nasip oldu. İnşallah ilerleyen yıllarda federasyon başkanımız Taha Akgül, bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya gibi ben de inşallah altın madalyayla döneceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Eliş: "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli halterci Mustafa Eliş ise, "2025'te Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmuştum. Şimdi 2026 yılında da aynı şekilde ülkemi en iyi şekilde temsil ederek, Avrupa şampiyonu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Federasyon başkanımıza, cumhurbaşkanımıza, bakanımıza her şey için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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