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Sivas'ta 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı

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Sivas'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Taha Akgül Spor Salonu'nda dün başlayan şampiyonanın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, ata sporu güreşin, Türk milleti için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sivas'ın 8 olimpiyat madalyası kazanan tek il olduğunu vurgulayan Şimşek, " Sivas, 'yiğidin harman olduğu yer' olarak anılmakta, 2 bin 298 lisanslı sporcuyu geleceğe yeni şampiyonlar hazırlamak için yetiştirmektedir." dedi.

"Sivas 3 olimpiyat şampiyonu barındıran tek ilimiz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Kerim Salman ise Sivas'ın Türk güreşinde önemli şehirlerden birisi olduğunu ifade etti.

Sivas'ta güreşte önemli şampiyonların yetiştiğini dile getiren Salman, Sivas'ın tarihinde 3 olimpiyat şampiyonu barındıran tek il olduğunu ve geçmişten bugüne birçok şampiyon yetiştirdiğini vurguladı.

Eski olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık da bu tür organizasyonlarla anılmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Şampiyonaya adının verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür eden Ayık, Sivas'ta uluslararası bir şampiyona düzenlenmesi için girişimde bulunacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Programa Sivas Belediye Başkanvekili Ramazan Baker, Sivas Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç, eski olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir, dünya şampiyonu Cenk İldem, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.

50 ilden 850 sporcunun katıldığı şampiyonanın erkekler kategorisi yarın sona erecek. Kadınlar kategorisi ise 21-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Spor

Yılmaz Şimşek Türkiye Sivas Spor Spor Güncel Haberler

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