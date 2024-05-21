Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Başarı Yakaladı

Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Sporcularından Melek Azra Kuzucuoğlu ve Ceyda Erol, Atletizm katıldığı Türkiye Şampiyonasında derece yapmayı başardı.

Mersin gerçekleşen Okul Spor Atletizm Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası heyecanı sona erdi.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan Sivas Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları ise büyük başarı elde etti. Sporculardan Melek Azra Kuzucuoğlu, cirit atma branşında Türkiye birincisi olurken, Ceyda Erol ise uzun atlama branşında Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcuların antrenörleri Yasin Şahin, Gonca Özdemir ve Şenol Özdemir ise, elde edilen derecelerden dolayı sporcularını kutladılar.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, sporcuları kutluyorum dedi. - SİVAS