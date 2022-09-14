Sivas spor haberleri | TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 Nazilli Belediyespor: 1 Spor Haberleri Sivas haber: TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Mustafa Tosun xx, Azad İlhan xx Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Uğur Bulut xx, Ozan Kılıçoğlu xx, Ömer İnan xx (Seymen Salih Adalı dk. 83 ?), Tarık Kurt xx (Oğuzhan Bozkurt dk. 71 x), Tufan Kelleci xxx, Celal Emir Dede xx, Ahmet Özer x (Semih Kahraman dk. 57 x), Emre Bayram x (Emre Adiloğlu dk. 57 x), Barış Bozdilki x (Egehan Gök dk. 57 x), Safa Yıldırım xx Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan x, Mehmet Ersavaş xx (Çağrı Bülbül dk. 70 x), Cemal Şener x (Hasan Çayrak dk. 41 xx), Mert Özyıldırım xx, Nuh Aşkın xx, Bilal Ceylan xx (Mert Er Estik dk. 80 ?), Alim Harlak xx, Emre Toptan xx, Hakkı Can Aksu xx, Yılmaz Basravi xxx (Şükrü Kaan Kılıçarslan dk. 80 ?), Hüseyin Çolak xx (Anıl Arıcıoğlu dk. 70 x), Goller: Tufan Kelleci (dk. 44) (Sivas Belediyespor), Yılmaz Basravi (dk. 52) (Nazilli Belediyespor) Sarı kartlar: Ömer İnan, Uğur Bulut, Safa Yıldırım (Sivas Belediyespor), Hüseyin Çolak, Bilal Ceylan, Alim Harlak (Nazilli Belediyespor) Kırmızı kartlar: Zekeriya Topayan (dk. 39), Nuh Aşkın (dk. 80) (Nazilli Belediyespor) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ömer İnan Nazilli Sivas Spor Haberler

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