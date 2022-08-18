Sivas spor haberleri: Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö'ye deplasmanda 3-1 yenilen Demir Grup Sivasspor' un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sivas'ta oynanacak rövanş maçının daha farklı geçeceğini, turu geçen takımın kendileri olacağını söyledi.

Çalımbay, Yeni Malmö Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Malmö takımının taraftarıyla bütünleşerek üzerlerinde baskı oluşturduğunu belirten Çalımbay, "Bu baskıyı kaldırmamız gerekirdi. Maalesef kötü goller yedik. Özellikle maçın başlarında sıkıntılar yaşadık, sonra düzelmeye başladık, sonra güzel de bir gol bulduk. İkinci yarıya 2-1'lik skorla girdik. Telafi edilebilir bir skordu. 3. golden sonra iyi oynamaya başladık. Güzel de pozisyonlar yakaladık. Maalesef son vuruşları değerlendiremedik. Bugünkü müsabakayla maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısı da Türkiye'de oynanacak." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, "Sivas'taki maç buradaki gibi olmayacak. Çok farklı olacak. Kolay elenmeyeceğiz. İkinci maç daha güzel geçecek. Eksiklerimiz var, yapacak transferlerimiz var. Maç daha bitmedi, İkinci yarısını Sivas'ta bambaşka bir şekilde göreceksiniz. Bütün gayretimizi göstereceğiz. Her türlü riske de gireceğiz.T uru geçen takım da biz olacağız." ifadelerini kullandı.

"Malmö ekibi hoş geldiniz demedi, başarı dilemedi"

Malmö teknik ekibinin kendilerini karşılama şeklinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Çalımbay, "Biz Türk vatandaşı, Türk futbolcusu, Türk teknik direktörü olarak gelen takım ne olursa olsun teknik direktörünün yanına gider kendisine başarılar dileriz. Burada maalesef Malmö teknik ekibi bize hoş geldiniz demedi ve başarı dilemediler. Onlar Sivas'a geldiğinde biz onlara hoş geldiniz diyeceğiz. Başarılar dileyeceğiz." diye konuştu.

Çalımbay, gazetecilerin "Malmö teknik ekibinin demediği konusunda ciddi misiniz?" sorusunu, "Kesinlikle. İki teknik direktörün yan yana gelip birbirine başarı dilemesi kadar güzel bir şey yok. Biz elenebiliriz, onlar elenebilir bu önemli değil. Böyle bir şey olmaması gerekiyordu. Biz Sivas'ta onları karşılayacağız. Ama ikinci maç çok farklı olacak. Benim takımın 90 dakikada 5-6 pozisyona girer." şeklinde cevapladı.