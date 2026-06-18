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Sivas'ta raketin şampiyonu Numune Hastanesi oldu

Sivas'ta raketin şampiyonu Numune Hastanesi oldu
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Sivas'ta düzenlenen Kamu Kurum ve Kuruluşları Arası Masa Tenisi İl Birinciliği'nde Sivas Numune Hastanesi birinci oldu.

Sivas'ta düzenlenen Kamu Kurum ve Kuruluşları Arası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Sivas Numune Hastanesi, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kamu Kurum ve Kuruluşları Arası Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

2025-2026 Spor Faaliyetleri programı kapsamında düzenlenen organizasyon, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya erkeklerde 8 takım, kadınlarda ise 1 takım katılarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Başarılı takımlara kupa ve madalyaları, Sivas Gençlik ve Spor Destek Hizmetleri Şube Müdürü ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Aydın Arslandoğan ile Taha Akgül Spor Salonu Tesis Amiri Mehmet Özlü tarafından takdim edildi.

Turnuva sonunda Sivas Numune Hastanesi şampiyonluk ipini göğüslerken, ESTAŞ ikinci oldu. TÜRASAŞ C Takımı üçüncülüğü elde ederken, TÜRASAŞ A Takımı ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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