Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çocuklar yüzme havuzu sayesinde yüzme öğreniyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yüzme havuzu projesi kapsamında 380 çocuk yüzme öğreniyor. Havuz, Altınyayla Belediyesi ile ortaklaşa yapıldı ve çocuklar eğitmenler eşliğinde yüzme becerilerini geliştiriyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çocuklar denize kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen yüzme havuzu sayesinde yüzme öğreniyor.

Denize uzaklığı yaklaşık 340 kilometre olan Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından '7'den 70'e herkes yüzme öğreniyor' projesi çerçevesinde Altınyayla Belediyesi ile ortaklaşa yaptırılan havuz kullanıma açıldı. Havuzda, ilçede yaşayan ve kayıt yaptıran 380 çocuk eğitmenler eşliğinde hem suyun keyfini çıkartıyor hem de yüzme öğreniyor.

Yüzme Eğitmeni İlhan Ada, 380 çocuğun yüzme öğrendiğini ifade ederek, "Gençlik Spor Bakanlığımızın ve Altınyayla Belediyemizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu yaz kurslarında 7'den 70 yüzme bilmeyen kalmasın yaz okulları çerçevesinde Altınyayla çocuklarına yüzme öğretiyoruz. Yoğun bir talep var. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Toplamda 380 kayıtlı öğrencimiz var. 3 çalıştırıcı bir cankurtaran eşliğinde çocuklara hizmet veriyoruz" dedi.

Çocuklar havuz sayesinde yüzme öğrenebileceklerini ifade ederken aileler ise havuzu yaptıranlara teşekkür etti. - SİVAS