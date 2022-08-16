Sivas haberleri | Sivas Belediyespor, Egemen Zengin'i kadrosuna kattı Spor Haberleri Sivas spor haberi | Sivas Belediyespor, başarılı sağ bek oyuncusu Egemen Zengin ile anlaşmaya vardı. Sivas Belediyespor, başarılı sağ bek oyuncusu Egemen Zengin ile anlaşmaya vardı. TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, daha önce Fenerbahçe forması giyen genç sağ bek oyuncusu Egemen Zengin'i transfer etti. 1996 doğumlu futbolcu, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde, Sivas Belediyespor Kulübü'nün 2. Başkanı Taner Karabal ve As Başkan Ahmet Turan Arslan da hazır bulundu. Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, transferlerin Sivas Belediyespor camiasına ve Egemen Zengin'e hayırlı olması temennisinde bulundu. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Egemen Zengin Sivas Spor Haberler

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