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Sivas haberi... Sivasspor, Kamerunlu Clinton N'jie'yle anlaştı

Sivas haberi... Sivasspor, Kamerunlu Clinton N'jie'yle anlaştı

Sivas bölgesinden gelen habere göre Demir Grup Sivasspor Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı.

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Demir Grup Sivasspor Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Rusya'da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcu, İstanbul'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ofisinde 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 15 Ağustos 1993'te Kamerun'un Douala kentinde dünyaya gelen Clinton N'Jie futbola ülkesinde başladı. Ardından Fransa'da Olimpik Lyon'a transfer olan sporcu daha sonra; Tottenham ve Marsilya forması giydikten sonra 2019'da Dinamo Moskova'ya transfer oldu. Kariyerinde 206 maça çıkan futbolcu, 30 kez gol sevinci yaşarken, 24 kez de asist yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

Dinamo Moskova Sivasspor Rusya Spor Haberler

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