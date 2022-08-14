Sivas haber... Sivasspor'da Clinton N'Jie ilk resmi maçına çıktı Sivas haberlerine göre Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Clinton N'Jie kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Clinton N'Jie kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Babajide Akintola'nın golleriyle 3-0 mağlup oldu. Mücadeleye ilk yedekte başlayan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Clinton N'Jie, maçın 71. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt'un yerine oyuna girdi. N'Jie ilk maçtaki performansı ile Sivasspor taraftarlarından beğeni kazandı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Sivasspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivas haber... Sivasspor'da Clinton N'Jie ilk resmi maçına çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.