Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 18. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Adana Transformatör Adasokağı'nı konuk etti.

ADANA (İHA) - Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 18. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Adana Transformatör Adasokağı'nı konuk etti. Misafir ekip mücadeleyi 25-23 kazandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Hamza Yerlikaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Adana ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 12-10 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Adana, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 2 sayı farkla 25-23 kazandı.

Maçın bitiş düdüğünden sonra Adana Transformatör Adasokağı sporcuları büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkan Taner Karabal ve çok sayıda hentbolseverler takip etti.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, bu maçın ardından 23 puanda kalarak 3. sırada yer aldı. Adana temsilcisi ise puanını 28'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. - SİVAS

Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu

Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu

Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu

Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu

Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu

Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu

Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Transformatör, Hentbol, Adana, Sivas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title