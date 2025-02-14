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Sivas Belediye Başkanı, Sevgililer Günü'nde Sivasspor'a Destek Çağrısı Yaptı

Sivas Belediye Başkanı, Sevgililer Günü'nde Sivasspor'a Destek Çağrısı Yaptı
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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sevgililer Günü nedeniyle esnafa Sivasspor bayrağı dağıtarak, halkı takıma destek olmaya davet etti. Uzun, Sivasspor'un şehrin en önemli markası olduğunu vurguladı ve tüm Sivaslıları 14 Şubat'ta takıma destek vermeye çağırdı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sevgililer Günü dolayısıyla esnafa Sivasspor bayrağı dağıtıp, takıma destek olmalarını istedi.

Uzun, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor'un şehrin en önemli markası olduğunu söyledi.

Sivasspor'un son zamanlarda zor günler yaşadığını belirten Uzun, "Bugün 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü, herkesin gününü kutluyorum." dedi.

Uzun, belediye olarak kırmızı-beyazlı ekibe destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Sivaslıların en büyük sevgilisi Sivasspor. Biz de bugün Sivas Belediyesi olarak ekip arkadaşlarımızla İstasyon ve Atatürk caddelerinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek, en büyük sevgilimiz olan Sivasspor'un bayraklarını hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta bütün caddeleri Sivasspor bayraklarıyla donatacaklarını anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Gün Sivasspor'a destek günü. Tüm hemşerilerimizi Sivasspor'a desteğe davet ediyoruz. Şehrimizde Sivasspor'un maçının olduğu günlerde halk otobüsü şoförlerimiz Sivasspor forması giyecek. Sivas Belediyesine ait tüm sosyal tesislerde de çalışanlarımız o gün Sivasspor forması giyecek, çok önemli bir farkındalığı da ortaya koymuş olacağız. Sivas'ımızın en önemli markası, sevdamız Sivasspor'a herkesi desteğe davet ediyorum. Sivasspor demek aslında bacasız fabrika demek. Sivasspor demek, belki de 50 tane fabrika demek. Sivasspor'umuza şimdi herkesin sahip çıkması, destek vermesi gerekiyor. Herkesi desteğe davet ediyorum."

Açıklamanın ardından başkan Uzun, esnafları ziyaret ederek Sivasspor bayrağı dağıttı, takıma destek istedi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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