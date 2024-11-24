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Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Kar Temizliği, Sivasspor-Kasımpaşa Maçı Başlıyor

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Kar Temizliği, Sivasspor-Kasımpaşa Maçı Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa'nın karşılaşacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde yoğun kar yağışı nedeniyle inceleme yapıldı. Hakem Burak Pakkan, zemini inceledikten sonra maçın oynanmasına karar verdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini karla kaplandı. Maçın hakemi Burak Pakkan ile TFF yetkilileri, zemini ikinci kez zemini inceleyerek maçın oynanmasına karar verdi.

Sivasspor-Kasımpaşa maçının hakemi Burak Pakkan, yoğun kar yağışı nedeniyle zemini karla kaplanan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminini inceledi.

Yardımcı hakemler ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Pakkan, bir süre saha zeminine baktı ve incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 saat sonra bir kez daha sahaya çıkan hakem Pakkan ve yardımcıları maçın oynanmasına karar verdi.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Öte yandan Sivas'ta yoğun kar yağışı devam ederken stadyumda ise kar temizleme çalışmaları sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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