- Şırnak uluslararası tenis turnuvasına hazırlanıyor

ŞIRNAK - Şırnak, 22-27 Mayıs tarihlerinde 7 ülkeden 150 sporcunun katılacağı "2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na" hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, Valilik, belediye ile Şırnak Üniversitesi koordinasyon ve iş birliği ile 22-27 Mayıs'ta düzenlenecek olan turnuva için hazırlıklar son aşamaya geldi. Cudi Dağı eteklerinde bulunan 6 tenis kortunda "Tenise gönül veren yıldızlarla Cudi'de raket sesleri yükseliyor" sloganıyla müsabakalar oynanacak.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2'si kapalı toplam 6 kortta yapılacak müsabakalar için yapılan çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

"Artık Şırnak deyince akla petrol geliyor, turizm geliyor, Cudi Cup geliyor"

Artık Şırnak'ın değiştiğini belirten Vali Bilgin, "Artık Şırnak deyince akla petrol geliyor, turizm geliyor, Cudi Cup geliyor, tenis geliyor, spor geliyor. Cudi Cup geçen yıl başladığımız güne rast geldi. Bu yılda ikincisini yapıyoruz. Uluslararası tenis turnuvası. İlimiz için çok önemli. Çünkü bölgenin değişimi ve gelişimi açısından hepimizin de gördüğü üzere çok önemli etkileri oluyor. Tenis bölge insanının aslında yeni tanıştığı bir spor dalı. Ama bölge insanımız gençlerimiz görüyorsunuz arkamızda gençlerimiz var. Yoğun bir şekilde bu spora ilgi gösteriyorlar. Hem yetenekli gençler, hem alt yapı hem de koordinasyon bir araya gelince başarı oluyor. Biz bunu sürekli hale ve kalıcı hale getiriyoruz" dedi.

Bu yıl farklı bir organizasyon yapacaklarını ifade eden Vali Bilgin, "Malumunuz üzere Gabar'da büyük bir petrol keşfi yapıldı ve Gabar'daki petrol keşfi yapılan alanda bir tenis kortu yapıp orada tenis oynayacağız. Şunu göstereceğiz. Artık Cudi, Gabar tenisin dağları. Burada artık farklı olumsuzluklardan değil, hep olumluluklardan ve şehrimizin gelişiminden bahsedilecek "diye konuştu.

"Herkesi şimdiden Cudi Cup'a davet ediyorum"

2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na 150 sporcu katılacağını kaydeden Vali Bilgin, "Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden gelen sporcularımız. Sahalarımızı yeniledik. Alan ile ilgili bir kontrol çalışması yapacağız. Gabar'da Aybüke Yalçın petrol sahasında bir tenis kortu yapıp arkadaşlarımız orada da bir gösteri maçı yapacak arkadaşlarımız. Oda önemli bir farkındalık olacak. Ben herkesi şimdiden Cudi Cup'a davet ediyorum. Geçen yıl İçişleri Bakanımızın da dediği gibi Cudi Gabar'da silah sesleri değil, tenisin çıkardığı tın sesi çıkıyor. Oda bizi mutlu ediyor. Şırnak'ımızda da her yönü ile değişim ve gelişimini hissettiriyor bize" ifadelerinde bulundu.