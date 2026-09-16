Şırnak'ta Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçı, esame listesi yetiştirilmediği için oynanmadı
Ziraat Türkiye Kupası 1. turundaki Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor maçı, esame listesi zamanında teslim edilmediği için oynanmadı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. turundaki Cizre Belediyespor- Hakkari Zapspor maçı, esame listesi zamanında teslim edilmediği için oynanmadı.
Silopi Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlaması gereken müsabakada Cizre Belediyespor teknik heyeti, lisanslı futbolcu listesini iletmediği için hakem Abdulkadir Aslan'dan ek süre istedi.
Tanınan sürede de listenin verilmemesi üzerine hakem Aslan, karşılaşmanın tatil edilmesine karar verdi.
Müsabakayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Kaynak: AA