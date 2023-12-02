Şırnak'ta İlk Defa Off-Road Yarışları Düzenlendi

- Cizre'de ilk defa off-road heyecanı yaşandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilk defa off-road yarışları düzenlendi. Giresun ve çeşitli şehirlerden gelen yarışmacılar devasa arazi araçlarıyla zorlu parkurda yarıştı.

Şırnak'ta ilk kez düzenlenen off-road şenliğinde onlarca araç zorlu parkurlarda mücadele verirken vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Şırnak Valiliği ve Cizre Kaymakamlığı tarafından organize edilen, off-road şenliğinde Çotanak Off-Road ekibi araçlarla görsel şölen sundu. Araçların özel ve zorlu parkurdaki mücadeleleri şenliğe katılan binlerce vatandaş tarafından heyecan içinde takip edildi. Parkurdaki lastik engeli, havuz engeli, rampa engeli gibi birçok engeli aşan araçların performansı büyük beğeni topladı. Etkinliğe Giresun'un yanı sıra adana, Antalya, Ankara ve farklı şehirlerden çok sayıda ekip off-road aracı ile katılım sağladı.

Vatandaşların parkurun etrafındaki izleme alanlarını doldurduğu yarışlarda, yarışlara katılan araç pilotları hünerlerini sergiledi. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı Nazlı demir tarafından kupaları verilirdi.

"Cizre'de yeni ilkler yaşıyoruz"

Huzurla beraber böyle etkinliklerin önünün açıldığını belirten Kaymakam Nazlı Demir, "Parkur alanında Cizre'de yeni ilkler yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gelen misafirlerimizle Cizre'miz ilk defa off-road ile tanışıyor. Bugün oluşturduğumuz parkurda güzel bir yarış izleyeceğiz. İlk defa deneyimledik, gerçekten heyecan verici. Cizre'mizin çocuklarının ve gençlerinin bu heyecana tanık olmasını istedik. Huzurla beraber böyle etkinliklerin önü de açılmış oldu. Valiliğimiz öncülüğünde böyle güzel bir etkinliğe imza attık. Kazasız belasız güzel bir yarış olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilçesiyiz. Gençlerimiz ne istiyorsa onlar neyi seviyorsa onu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Gençlerin gözünde çok büyük bir heyecan vardı"

Şırnak'ta dolu dolu bir program geçirdiklerini aktaran Çotanak Off-Road Kulübü Başkanı Akın Aras, Şırnak'a geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Aras, "Bugün Cizre merkezdeyiz. Çok büyük bir kalabalık ve heyecan var. Gençlerin gözünde çok büyük bir heyecan vardı. Parkurun civarı komple dolmuştu. Bayağı ilgi vardı, insanlar izlemeye yer bulamayıp araçların üzerine çıkmıştı. Biz bu kadar kalabalık beklemezdik doğrusu. Cizre'mizde bugün bu off-road festivali ile güzel bir gün geçirdik. Desteklerinden dolayı sayın valimize ve kurum amirlerimize çok teşekkür ederiz. Özellikler Cizre halkını misafirperverliği için çok çok teşekkür ederiz. Dolu dolu 5 gün geçirdik, inşallah tekrarını yapmak nasip olur" açıklamasında bulundu.

"Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz"

Şırnak'a geldikleri için mutlu olduğunu aktaran Alp Tomaç ise, "Burada geçirdiğimiz vakitlerde yöre insanı bizleri çok güzel ağırladı. Burada çok güzel bir misafirperverlik örneği gördük. Ekiple buraya geldiğimizde neler olacağını bilmiyorduk. Zorlu etaplardan geçtik. Adrenalini bol bir yarış izlettik. Seyircilerin alkışlamaları ve eğlendiklerini gördüğümüz zaman bizler daha çok mutlu olduk. Buradan mutlu bir şekilde Giresun'a döneceğiz" diye konuştu.