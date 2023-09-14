Şırnak'ta düzenlenen bilardo turnuvasının şampiyonu Mehmet Bayram Balık oldu

Türkiye Bilardo Federasyonu 2023 faaliyet programında olan il şampiyonalarının 2. etabı Şırnak'ta düzenlendi. Turnuvanın final müsabakasında Mehmet Bayram Balık birinci oldu ve Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonu 2023 faaliyet programında olan il şampiyonaları 2. etabı, Şırnak Bilardo Federasyonu Şırnak İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuvanın final müsabakası ile son buldu.

26-30 Eylül tarihleri arasında Ankara Gölbaşı'nda Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Türkiye Bilardo Şampiyonasına katılmaya hak kazanmak için Şırnak'ta düzenlenen turnuvaya 75 lisanslı bilardocu katıldı. Bilardo maçları kıyasıya mücadeleler ile son buldu. Rakiplerini teker teker eleyen Mehmet Bayram Balık, Şırnak il birincisi oldu.

Yarı finale kalan son 4 yarışmacı Şırnak'ı Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Düzenledikleri il şampiyonası turnuvasına 75 lisanslı sporcunun katıldığını ifade eden Bilardo Federasyonu Şırnak İl Temsilcisi Faysal Kadırhan, "Bilardo potansiyeli olan çok sayıda gençlerimiz var. Gençlerimiz inşallah daha güzel başarılar elde edecekler. Bu turnuvada da başarılı olan 4 sporcumuz Ankara Gölbaşı'nda yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak. Şırnak'ı temsil edecekler. Cemal Çevik, Remzi Tatar, Sekvan Demir ve şampiyonumuz Mehmet Balık'ı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız" dedi.

Rakiplerini eleyerek final müsabakasında oynamaya hak kazanan Mehmet Bayrak Balık ve Sekvan Demir arasından oynanan final maçı son istekaya kadar nefesleri kesti. Maç sonunda Mehmet Bayram Balık maçı 30-25 kazanarak 3 bant bilardo Şırnak il birincisi oldu. Maç sonunda konuşan Mehmet Bayram Balık; "Şırnak 3 bant bilardo şampiyonu olduğumu için mutluyum. Şırnak'ı Ankara Gölbaşı'nda düzenlenecek olan 3 bant bilardo Türkiye şampiyonasında iyi bir derece alarak temsil etmek istiyorum. Kendime güveniyorum ve çok iyi bir derece alacağıma inanıyorum. Memleketimi inşallah gururlandıracağım" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK