Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta düzenlenen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, gösteri maçı ile başladı. Turnuvaya 62 sporcu katıldı ve açılış maçını Vali Cevdet Atay ve TTF Başkanı Cengiz Durmuş yaptı. Programda konuşan yetkililer, Şırnak'ın artık olumsuz olaylar yerine spor etkinlikleriyle anıldığını vurguladı.

Şırnak'ta düzenlenen "3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası" Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda gösteri maçı ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı 4 açık kortta gerçekleştirilecek turnuvaya, Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, İrlanda, İspanya ve Türkiye'den 62 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılışı dolayısıyla Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde gösteri maçı organize edildi. Gösteri maçını Vali Cevdet Atay ve TTF Başkanı Cengiz Durmuş yaptı.

Vali Atay, programda yaptığı konuşmada, Şırnak'ın artık olumsuz olayların aksine turnuvalarla ve kaliteli petrol ile anıldığını belirtti.

Turnuvanın kente hayırlı olmasını dileyen Atay, şunları söyledi:

"Bakanımız dün açıkladı, günlük 42 bin 500 varil kaliteli petrol buradan çıkıyor. Burası aynı zamanda enerjinin başkenti. Bu şehrin enerjisi ve dinamiği çok yüksek. İnşallah bunu hep beraber daha da yukarılara, iyi seviyelere çıkartacağız. Geçmişteki olumsuzlukların yerine artık Şırnak güzelliklerle anılıyor. Bugün konumuz spor, sporun birleştirici gücü ve sporun kardeşliği. Bu turnuvanın uluslararası olması ayrı bir heyecan katıyor. Centilmence bir turnuva olsun. Sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

Durmuş: "Tenis Cudi'yi sevdi"

TTF Başkanı Durmuş da 90 milyona yaklaşan ülke nüfusu ile her projeden yetenekli gençleri ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Durmuş, "'Cudi Cup' tenisin zengin sporu olarak algılanmasını kırmamızda en önemli mihenk taşı oldu. Burada oynayan gençlerimiz de bunu başarıyla gösterdiler. 2 yıl öncesinde başlayan bu serüven bugün tekerlekli sandalyede 2 kız çocuğumuza milli takım seviyesinde oynama şansı verdi. Yani şans verirseniz oluyor. Dünya kupası tekerlekli sandalyede 2'nci olan takımımızın antrenörü Şırnak'tan bir antrenörümüz. Turnuva nedeniyle gelen 62 sporcu birer Şırnak elçisi olacak gittikleri yerlerde buranın misafirperverliğini, kültürünü, insanlığını en önemlisi Cudi'yi çevrelerine anlatacaklar. Cudi bizi sevdi, tenis de Cudi'yi sevdi. Bu anlamda burada olmanın gururunu mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise turnuvanın centilmence geçmesini diledi.

Programda, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konuşma yaptı.

Programa, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Spor

Şırnak Spor Spor Güncel Haberler

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol

İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol

Bakmadan Geçme

Ambulans filmi oyuncuları kim? Ambulans filmi konusu, oyuncuları ve Ambulans özeti! Non Stop filmi oyuncuları kim? Non Stop filmi konusu, oyuncuları ve Non Stop özeti! Kabine Toplantısı bitti mi, devam ediyor mu? SON DAKİKA! 20 Mayıs Kabine Toplantısı ne oldu? Kızıl Goncalar 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Merakla Beklenen Yeni Bölüm İzleme Linki KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 20 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? ANKA-3 ne işe yarıyor? ANKA-3 seri üretim ne zaman? Kızıl Goncalar canlı izle! 20 Mayıs 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 19. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hükümet Kadın 2 nerede çekildi? Hükümet Kadın ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm canlı yayın izleme linki Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Deja Vu nedir? Psikolojik açıdan Deja Vu'nun nedenleri ve oluşumu 20 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title