- Şırnak'ta düzenlenen 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi

ŞIRNAK - Şırnak'ta düzenlenen ve 7 ülkeden 66 tenisçinin katıldığı 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2'si kapalı 4'ü açık kortta gerçekleştirilen 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi. Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'den 66 sporcunun yer aldığı turnuvada tek ve çiftlerde yapılan final karşılaşmalarının ardından birinciler belli oldu. Buna göre tek erkeklerde birinciliği Erkan Çetin, tek kızlarda da Ayşe Bal aldı. Çift erkeklerde ise Kerem Genç - Yağız Yıldız ile kızlarda Ayşe Bal - Ela Düzovalılar zirvede kendilerine yer buldu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ve protokol üyeleri final maçlarını takip etti. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Gabar ve Cudi Dağı'nın artık bölgenin terörle değil, sporla ve petrolle anıldığını söyledi. Bu yıl ikincisini düzenledikleri Cudi Cup isminin gelecek yıl Cudi-Gabar Cup olarak değiştireceklerini belirten Vali Bilgin, "Pazartesi günü ülkemizin gururu Gabar Dağı'nda hep birlikte turnuvanın açılışını yaptık. Çok şükür ki artık Şırnak denince her yönüyle, her yöresinde, her metrekaresinde güzelliklerle birlikte yaşıyor ve o güzellikleri hep birlikte de yaşatıyoruz. Bu minvalde özellikle Gabar, artık ülkemizin gururu. Gabar artık ülkemizin bağımsızlığının sembolü" dedi.

Çok değil, 1 yıl önce Gabar deyince akla sadece terör geldiğini ifade eden Vali Bilgin, bugün Gabar deyince Türkiye'nin bağımsızlığı, petrol ve spor akla geldiğini kaydetti. Bütün güzelliklerin aynı anda geldiğini aktaran Vali Bilgin, "Burada bu yıl ikincisini yaptığımız uluslararası Tenis Cup Turnuvası'nda, geçen yıl adı olan bu turnuvanın artık gelecek yıl adını da değiştiriyoruz; Cudi-Gabar Cup yapıyoruz. Dolayısıyla biz Cudi ve Gabar Dağı'nın bu verimliliğini, bereketini spordaki kardeşlikle bir araya getirerek ilimizin ve ülkemizin uluslararası arenadaki gücünü daha da arttırıyoruz. Çok şükür burada özellikle sporcularımızda bir araya geldik ve sporcularımızda yapmış olduğumuz görüşmelerde, hem tesis kalitemiz, hem şehrimizin misafirperverliği, şehrimizdeki kültürel tarihi, alt yapının gezilmesi ve benzeri tüm unsurları ile beraber misafirlerimizin ilimizden mutlu ayrıldığını görmenin ayrıca bir mutluluğunu yaşadığımızda belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Bu organizasyonların kolay olmadığını değerlendiren Vali Bilgin, "Özellikle bu yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ve iki seçim arasına gelmesi nedeniyle sadece sportif alandaki çalışmaları ve dolayısıyla bu alandaki planlamaları yaptık. Özellikle eğlence kısmı dediğimiz konserler kısmını iptal ettik. Ama bu kalıcı bir iptal değil, geçici bir iptal. Önümüzdeki dönemde hem Beytüşşebap Laleş'te, Cudi Dağı'nda Cudi Festivali ile Silopi'deki festival, Cizre'deki festival ve özellikle bu yıl ilimiz merkezinde bu alanda yapacağımız büyük festivalle birlikte bu açığı da kapatacağız. İnşallah halkımızın bu konudaki taleplerinde en üst düzeyde yerine getireceğiz. Özellikle bu turnuvanın ete-kemiğe bürünmesinde emeği olan bizden önceki tüm yöneticilere, şahsım, ilim ve devletim adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise çok iyi bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını, yeni turnuvalara hazır olduklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta 1-4 Haziran'da 12 üniversitenin katılacağı üniversitelerarası tenis bölge şampiyonasına ev sahipliği yapacağız" cümlelerine yer verdi.