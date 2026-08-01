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Şırnak'ta ANALİG Tenis Grup Müsabakaları başladı

Şırnak'ta ANALİG Tenis Grup Müsabakaları başladı
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis 1. Etap 8. Grup Bölge Müsabakaları, Şırnak'ta başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis 1. Etap 8. Grup Bölge Müsabakaları, Şırnak'ta başladı.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2 kapalı, 4 açık kortta düzenlenen ve 4 Ağustos'a kadar sürecek tenis müsabakalarına, 9 ilden 90 sporcu katılıyor.

Müsabakalarda finale çıkanlar, 19-23 Ağustos'ta Elazığ'da düzenlenecek Türkiye yarı final müsabakalarına katılma hakkı elde edecek.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında konuşan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını, turnuvayı en iyi şekilde tamamlamak için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Şırnak'ın artık teniste pilot il görevi üstlendiğini aktaran Avcı, "Biz burada sadece tenis müsabakaları oynamak için toplanmadık. Birbirimizle olan gönül ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için buradayız. Bir yandan şehrimizi tanıyacaksınız, bir yandan da sporun kardeşlik boyutunu öğreneceksiniz. Önemli olan madalya alarak kürsüye çıkmak değil, geleceğe daha emin adımlarla, bilinçli, disiplinli, özverili sporcular yetiştirmektir. Centilmence müsabakaların olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avcı, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın 5'incisinin 21-26 Eylül'de gerçekleştirilmesinin planladığını belirterek, tüm sporcuları turnuvaya davet etti.

Programa, Tenis İl Temsilcisi Mehmet Batak, antrenörler, hakemler ve sporcular katıldı. ???????

Kaynak: AA
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