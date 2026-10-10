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Şırnak'ta Amatör Spor Haftası triatlonunda 65 sporcu madalya için kıyasıya yarıştı

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Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki Amatör Spor Haftası triatlon yarışlarına 65 sporcu katıldı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda dereceye girenler madalyayla ödüllendirildi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen triatlon yarışlarında 65 sporcu kıyasıya mücadele etti. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Şırnak'ta Amatör Spor Haftası coşkusu düzenlenen çeşitli spor etkinlikleriyle devam ediyor. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen triatlon yarışları, renkli ve çekişmeli anlara sahne oldu.

Farklı yaş gruplarından toplam 65 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için büyük çaba sarf etti. Vatandaşların ve ailelerin yoğun katılım göstererek tribünlerden destek verdiği yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. Kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri ve il müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik ederek, gençlerin spora yönlendirilmesi ve amatör branşların desteklenmesi amacıyla bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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