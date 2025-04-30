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Şırnak'ta Amatör Lig Şampiyonluğu Maçında Kavga Çıktı

Şırnak'ta Amatör Lig Şampiyonluğu Maçında Kavga Çıktı
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Şırnak Süper Amatör Ligi'nde Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik Spor arasında oynanan play-off maçında gerginlik yaşandı. Silopigücü Gençlik Spor'un uzatmalarda attığı gol sonrası saha karıştı, futbolcular arasında kavga çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Şırnak Süper Amatör Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme play-off mücadelesinde oynanan Cizre Botan Spor-Silopigücü Gençlik Spor maçı sonrası saha karıştı.

Şırnak Şehir Stadı'nda oynanan ve Silopigücü Gençlik Sporun uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 galip gelip, Amatör Lig şampiyonu olduğu mücadelenin ardından futbolcular arasında bir kavga yaşandı.

Silopigücü Gençlik Spor'un attığı golden sonra iki takım oyuncuları arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Futbolcular, sahada birbirlerine tekmeler ve yumruklarla saldırarak olayların büyümesine neden oldu. Futbolcular arasında başlayan gerginlik, kısa bir süre içerisinde saha geneline yayıldı. Kulüp yöneticileri olayları yatıştırmak için araya girmeye çalıştıysa da kavgayı önlemekte başarılı olamadı.

Yaşanan olaylar üzerine polis ekipleri sahaya girerek olaylara müdahale etti. Emniyet yetkililerinin araya girmesi ile birlikte gerginlik büyümeden kontrol altına alındı. Olayların yatışmasından sonra Silopigücü Gençlik Spor takımı şampiyonluk sevincini taraftarları ile kutladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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