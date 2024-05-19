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Şırnak'ta 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası Başlıyor

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Şırnak'ta gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenecek olan turnuvaya 7 ülkeden 55 tenisçi katılacak.

Şırnak'ta gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla düzenlenecek organizasyon, üniversitenin yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta yapılacak. Turnuva için kentte hazırlıklar tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, yarından itibaren bir hafta boyunca Cudi Dağı eteklerinde raket seslerinin yankılanacağını söyledi.

Turnuvaya 7 ülkeden 14 yaş kategorisinde yaklaşık 55 tenisçinin katılacağını ifade eden Ayar, "Çok iyi bir turnuva olacak. Bir hafta boyunca sporculara ve tüm misafirlere iyi bir ev sahipliği yapacağız. Şırnak artık sporla, sanatla, kültürel dokusuyla anılıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Bu oluşuma katkı sunmak istiyoruz. Bütün sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde yarın düzenlenecek gösteri maçıyla turnuvanın açılışı gerçekleştirilecek. Organizasyon, 25 Mayıs Cumartesi günü tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

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