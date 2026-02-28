Haberler

Basketbolda Sırbistan-Türkiye maçının ardından

Güncelleme:
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'ye 82-78 mağlup olan Sırbistan'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, Tarık Biberovic'in performansına dikkat çekti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Türkiye'ye 82-78 mağlup olan Sırbistan'da başantrenör Dusan Alimpijevic, milli basketbolcu Tarık Biberovic'i durdurmakta zorlandıklarını söyledi.

Alimpijevic, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla Türkiye'yi tebrik eden Sırp başantrenör, "Asıl sorun, ilk yarıyı ve maçı nasıl açtığımızdı. Böyle olmasını istemiyorduk. Türkiye'yi 6 ve daha az üçlükte tutmak istiyorduk. Bu 6 üçlüğün 5'ini Tarık Biberovic attı. Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu. Daha iyi tempo ve hız istiyorduk. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Bunu ikinci yarıda değiştirdik. Öne de geçtik. Bu, çok güçlü bir mantalite ve karakter göstergesidir. Zor olacağını biliyorduk. İstanbul'daki maçta galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
